قصر برمنجهام: إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

أعلن قصر برمنجهام، اليوم الاحد، عن ثبوت إصابة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عامًا، بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنها تعاني من أعراض خفيفة ومن المتوقع أن تستمر في مباشرة بعض المهمات الخفيفة على مدار الأسبوع.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، قال القصر: «لقد ثبتت إصابة الملكة اليوم بفيروس كورونا، تعاني الملكة من أعراض تشبه أعراض البرد المعتدل ولكنها تتوقع استمرار المهام الخفيفة في وندسور خلال الأسبوع المقبل».

وذكر القصر أن الملكة ستستمر في تلقي الرعاية الطبية وستتبع جميع الإرشادات المناسبة.

وكان ولي عهد بريطاني الأمير تشارلز، 73 عامًا، قد أصيب في وقت سابق من هذا الشهر بفيروس كورونا للمرة الثانية، وقال مصدر بالقصر إنه التقى بالملكة قبل أيام فقط.

وكانت صحة الملكة، أقدم وأطول ملوك العالم حكماً، تحت دائرة الضوء منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر الماضي؛ بسبب مرض غير محدد، ثم نصحها أطباؤها بالراحة.