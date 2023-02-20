بلينكن يلتقي أردوغان في أنقرة

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة اليوم الاثنين، قبيل توجه الرئيس التركي إلى ولاية هطاي المنكوبة بسبب الزلزال المدمر.

والتقى بلينكين، في وقت سابق أثناء زيارته للمنطقة الحدودية التركية السورية التي دمرها الزلزال، مع عمال إغاثة تابعين لمنظمة "الخوذ البيضاء" السورية للدفاع المدني، التي تقوم بإحصاء الخسائر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.

ووصفت جماعة الإنقاذ المدنية الوضع اليائس بين الانقاض في شمال غرب سوريا، حيث أدت الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 10 أعوام إلى تعقيد الجهود الدولية المبذولة من أجل تقديم المساعدات وسبل الإغاثة.

من جانبه، وصف نائب مدير منظمة "الخوذ البيضاء" فاروق حبيب، خلال لقائه مع بلينكن، الدعم الأمريكي بأنه "بالغ الأهمية".

وقال حبيب، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في أعقاب اللقاء، إن بلينكين جدد دعم الولايات المتحدة لتسليم المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى المنطقة.

وكانت السويد دعت إلى عقد مؤتمر للمانحين لدول الاتحاد الأوروبي في 16 من مارس المقبل، بغرض جمع أموال الإغاثة لتركيا وسوريا وتنسيق المساعدات لهما.

وتستمر الحصيلة الإجمالية للقتلى في تركيا وسوريا جراء الزلازل المدمرة، في الارتفاع، حيث وصلت الآن إلى أكثر من 47 ألف.

وفي تركيا، أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ (آفاد)، اليوم الاثنين، أن 41 ألفا و156 شخصا لقوا حتفهم في تركيا جراء الزلازل.

بينما بلغت حصيلة من لقوا حتفهم في سوريا جراء الزلزال إلى 5900 شخص، ولكن لم يتم تحديث هذا الرقم منذ أيام.