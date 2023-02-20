بلينكن: الصين تدرس تقديم مساعدات فتاكة لروسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الصين "تدرس بقوة تقديم مساعدات فتاكة لروسيا"، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء إمكانية تقديم الصين أسلحة لروسيا.

وخلال حديث لشبكة "ان بي سي"، لم يذكر بلينكن الدليل الذي استند إليه في قول ذلك، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات تفيد بأن الصين قدمت بالفعل أسلحة فتاكة لروسيا.

وقال إنه أوضح لمسؤول السياسة الخارجية الصيني وانج يي، أن مثل هذا الدعم يشكل مشكلة خطيرة للعلاقات الأمريكية الصينية

وذكر بلينكن أنه من المعروف فعليا أن الشركات الصينية تدعم روسيا بمعدات "غير فتاكة ". وهذا يشمل، على سبيل المثال، الطائرات المسيرات التجارية التي تصنعها شركة "دي جيه اي"، وفقا لتقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال".