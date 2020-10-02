إصابة 10 أشخاص بينهم 5 أطفال و4 أشقاء في انقلاب ميكروباص ببني مزار

أصيب 10 أشخاص، بينهم 5 أطفال و4 أشقاء، اليوم الاثنين؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص، مخصصة للرحلات أمام قرية أشروبة مركز بني مزار في المنيا؛ بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب السيارة رقم (30052 ميكروباص رحلات) أمام مدخل قرية أشروبة التابعة لمجلس قروي صندفا بمركز بني مزار، بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.



وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 اشخاص، جميعهم يقيمون في مركزي بني مزار ومغاغة، وجري نقلهم إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج في المخ.



وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



والمصابون في الحادث هم: أسامة سعد مرسي 16 عاما، محمد نبيل محمود 16 عاما، عمر سيد محمد 16 عاما، ريتاج ربيع خيري 12 عاما، شقيقتها رهف 20 عاما، يقيمون في مركز بني مزار.

كما أصيب في الحادث: عبد القادر عيد عبد القادر 27 عاما، شقيقته رودي 27 عاما، رودينا عيد جبالي 3 سنوات، زينب إبراهيم أحمد 27 عاما، محمود عمر عبد العزيز 21 عاما، يقيمون في مركز مغاغة.