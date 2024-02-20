جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 46 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 46 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 3 آلاف، حسبما أفادت شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال إصابة 22 ضابطا وجنديا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، قبل أن يعلن الحصيلة الجديدة.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى "29 ألفا و195 شهيدا فلسطينيا و170مصابا منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت في بيان على حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) بأن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".