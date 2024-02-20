تحصين 53 ألف طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، تحصين 45990 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 7500 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، والجهاز المعاون له.



من جهته، أشار مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، إلى تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 80 عينة ما قبل البيع من 8 مزارع بإجمالي 34000 طائر، ومنح 28 تصريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.