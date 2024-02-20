واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربها على قطاع غزة لليوم الـ 137، بقصف مناطق عديدة في القطاع بالطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية، مرتكبة مجازر عدة؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال.

واستشهد عدد كبير من الأشخاص وأصيب آخرون في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من مسيرات إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية كبيرة في حي الزيتون انطلاقا من منطقة تل الهوى غرب المدينة، ومحور صلاح الدين جنوبا، وتمركزت قرب تقاطع شارع 8 مع شارع صلاح الدين وسط قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وإطلاق قذائف مدفعية طالت عددا من المنازل؛ ما أدى إلى استشهاد 15 شخصًا على الأقل والعشرات من الجرحى.

وأطلقت المُسيرات الرشاشة النار تجاه المدنيين وهم يتحركون بين الأزقة والشوارع الفرعية في الحي، وتسبب التوغل الإسرائيلي في حي الزيتون في نزوح آلاف الأشخاص قسريًا باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، وتحديدًا إلى مستشفى الشفاء ومحيط المستشفى في حي الرمال.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال ودباباته غارات وأطلقت قذائف على عدد من الأحياء السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 6 شهداء وإصابة 15 جريحًا.

وواصلت آلة الحرب الإسرائيلية عملياتها في مستشفى ناصر والأمل غرب المدينة وسط أوضاع مأساوية يعيشها الجرحى والمرضى والطاقم الطبي في مستشفى ناصر.

وفي رفح قصف الاحتلال بعدد من القذائف وسط المدينة وغربها، ما أوقع إصابات في صفوف النازحين.

وفي وسط قطاع غزة، قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل في مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وفي دير البلح؛ ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص، وإصابة نحو 10 آخرين، نُقلوا إلى مُستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وأطلق جيش الاحتلال النار والقذائف باتجاه المدنيين الذين اصطفوا انتظارا للمساعدات الإنسانية غربي مدينة غزة.

وكان قد استُشهد 3 أشخاص، الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال قصفت منزلا في المخيم؛ ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشعف شرق الشجاعية، فيما قصفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 29 ألفا و92 أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى أكثر من 68.883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.