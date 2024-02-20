أجرى برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «mbc مصر»، مجموعة من اللقاءات مع الفنانين على هامش مشاركتهم في حفل أولى الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأحد.

وقال الشاعر أيمن بهجت قمر، إن إقامة مثل تلك الحفلات «أمر طبيعي ومعتاد»، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا مثمرًا بين الجانبين، خاصة مع التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

وأعرب الفنان بيومي فؤاد، عن سعادته البالغة بالمشاركة في الحدث، قائلًا: «سعيد جدا ومتشرف أنني دعيت لحفلة مماثلة».

وأشادت الفنانة ليلى علوي، بالفنانين المشاركين في الحفل بالغناء، مضيفة: «كل اللي غنوا أمتعونا وإن شاء الله تبقى ليالي كتير».

وتحدث الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أكثر اللحظات التي تأثر بها خلال الحفل، موضحًا أنها مرتبطة بظهور صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: «أقسم بالله جسمي قشعر لحظة ظهور الزعيمين، وفضلت أسقف لأن ده الفن المصري والسعودي ودي العلاقة العظيمة بيننا وبين بعض، شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة».

ووصف الفنان خالد عجاج الحفل بأنه «فوق الممتاز»، لافتًا إلى أنه التقى بمجموعة من الفنانين لم يتخيل أن يلتقيهم في مكان واحد.

ولفتت الفنانة وفاء عامر، إلى أن الحفل كان راقيًا ويتسم بتنظيم كبير، معقبة: «الحفلة مرتبة جدًا في الديكور والكراسي والنور والإضاءة، والفنان ماجد المهندس قدم أداء عظيمًا، أنا واحدة من جمهوره».

واستضافت دار الأوبرا المصرية مساء أمس الأحد، الليلة الأولى من الليالي السعودية المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالسعودية؛ أحياها كل من الفنانين: محمد منير، ماجد المهندس، وشيرين عبد الوهاب.

وأقيم الحفل تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.