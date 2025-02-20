كوت ديفوار تتسلم آخر قاعدة عسكرية فرنسية بها

تسلمت كوت ديفوار رسميا آخر قاعدة عسكرية فرنسية بها، اليوم الخميس، مع رحيل غالبية القوات الفرنسية من عدد من الدول فى منطقة غرب أفريقيا.

وجاء في بيان مشترك لوزير القوات المسلحة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، مع تينيه براهيما وتارا وزير الدفاع الإيفوارى، إن نحو 80 جنديا فرنسيا سوف يبقون فى البلاد لتقديم الاستشارات والتدريب لأفراد الجيش الإيفواري.

وقال لوكورنو:" إن العالم يتغير ، ويتغير بسرعة، ومن الواضح أن علاقاتنا الدفاعية عليها أن تتغير وأن تقوم على أساس استغلال فرص المستقبل بشكل أكبر في مواجهة واقع التهديدات التى يواجهها عالم معقد فيما يتعلق بالأمن، وليس على أساس علاقات دفاعية مستوحاة من الماضي".

وأضاف لوكورنو:" إن فرنسا تعكف على تحويل وجودها، فرنسا لن تختفي".