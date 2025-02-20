أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر رفضت بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مقدمة خطة متكاملة لإعمار القطاع، وهي المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمن إعادة الإعمار مع بقاء السكان في أماكنهم ودون أية عمليات تهجير قسري من خلال 5 مراحل.

وأشار بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن الخطة تشمل عدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية يتم فيها إدخال المنازل المتنقلة والخيام لإقامة السكان مؤقتًا لمدة 6 أشهر، بالتزامن مع رفع الركام وإدخال المواد الغذائية والوقود وآليات إعادة الإعمار.

وعلق بكري قائلا: تمويل عمليات الإعمار سيتم بدعم عربي ودولي، وبمشاركة 50 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في التشييد والبناء، بهدف إنشاء وحدات سكنية آمنة خلال عام ونصف في المناطق الثلاث المحددة داخل القطاع، وذلك من خلال صندوق لإعادة الإعمار.

وشدد بكري على أن الخطة تتضمن إنشاء منطقة عازلة وحاجز على الحدود المصرية مع غزة لمنع حفر الأنفاق، بالإضافة إلى تشكيل إدارة فلسطينية محايدة، بعيدًا عن الانقسامات بين حماس والسلطة الفلسطينية، تتولى الإشراف على جهود إعادة الإعمار وإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

واختتم بكري قائلا: الخطة تشمل أيضًا تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، تتكون أساسًا من عناصر سابقة تابعة للسلطة الفلسطينية، مع تعزيزها بقوات مدربة من مصر ودول عربية، لضمان الأمن الداخلي خلال فترة إعادة الإعمار، والخطة تستغرق في مراحلها الثلاث ما يصل إلى 5 سنوات، وتعد نموذجًا عمليًا لإعادة إعمار القطاع، بما يضمن الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة لشعبه.