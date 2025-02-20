الهند: ريكا جوبتا تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء دلهي

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أدت ريكا جوبتا اليمين الدستورية لتتولى منصب رئيسة وزراء دلهي، لتصبح أول عضو بحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي يتم تعيينه رئيسا للحكومة في منطقة العاصمة الهندية.

وتم تنصيب جوبتا في مراسم كبيرة في نيودلهي اليوم الخميس، بعد أسبوعين من فوز حزبها في الانتخابات الإقليمية.

ووفقا للقنوات المحلية، حضر حوالي 30 ألف ضيف المراسم التي أقيمت في مكان مفتوح.

وأعلن حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه مودي تعيين جوبتا أمس الأربعاء، ليجعل منها رابع امرأة تتولى المنصب. ورأي البعض أن اختيارها جاء مفاجئا حيث تم انتخابها لعضوية المجلس التشريعي لأول مرة.