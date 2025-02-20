تدريبات متخصصة على الإنعاش القلبي الرئوي لتأهيل الكوادر الصحية بدمياط

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نظمت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية بدمياط، تحت إشراف الدكتورة رشا فرج، أربع دورات تدريبية للعاملين بالقطاع الصحي خلال شهر فبراير 2025.

وأقيمت الدورات التدريبية بمركز صحة ثان ووحدة الكحيل، في قاعة مركز تدريب مديرية الشئون الصحية بالشعراء، مستهدفة رفع كفاءة العاملين الصحيين عبر التدريب على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي.

وركز التدريب على تطوير مهارات الاستجابة السريعة وتعزيز الوعي بأهمية التدخل الصحيح والسريع لزيادة معدلات النجاة للكبار والأطفال، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

واختتمت الدورات بإجراء تقييم شامل للعملية التدريبية، شمل اختبارات قبل وبعد، وتدريبًا عمليًا لقياس أداء المدربين ورضا المتدربين، بهدف تحسين وتطوير البرامج التدريبية المستقبلية.

وأشرف على التدريب مدربون معتمدون من مجلس الإنعاش المصري، وهم "الدكتورة مها محمود أبو العلا، استشاري طب الطوارئ، والدكتور مصطفى محمود أبو العلا، مساعد أخصائي التخدير والعناية المركزة الجراحية"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارية لتعزيز مهارات العاملين الصحيين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن حوكمة العملية التدريبية والاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.