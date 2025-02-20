شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة التلاعب بالسلع المدعمة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونفذت مديرية التموين برئاسة محمد هدية، حملات تموينية على المخابز والأسواق بنطاق 4 مراكز.

و أسفرت الحملة في مركز إيتاي البارود، عن ضبط 438 بطاقة تموينية قام أحد الأشخاص بتجميعها دون وجه حق، كما تم ضبط 12 مخبزاً قاموا بإنتاج خبز ناقص، وتحرير 10 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت في مركز المحمودية، عن ضبط سيارة محملة بـ55 شيكارة سماد نترات مدعم (إجمالي 2 طن و750 كيلو) خاص بوزارة الزراعة، محظور تداوله بالأسواق.

فيما تمكنت الحملة بمركز بدر، من ضبط 45 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير محضرين لبقالين تموينين لغلقهم المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

ونجحت في مركز وادي النطرون، في ضبط سيارة محملة بـ 8000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، و25 أسطوانة غاز منزلية ممتلئة، بالإضافة إلى ضبط 20 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وكمية من اللحوم مجهولة المصدر، بالإضافة لتحرير محضرين عرض للبيع لحوم مكشوفة ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.