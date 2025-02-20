فيلما اشتغالة وهرم واحد كفاية في حلقة نقاشية بمكتبة المستقبل غدا الجمعة

تنظم مكتبة المستقبل العامة، إحدى المنارات الثقافية بجمعية مصر الجديدة، في الخامسة من مساء غدٍ الجمعة، ندوة لعرض الفيلمين الروائيين "هرم واحد كفاية"، سيناريو عبد الفتاح البلتاجي، و"اشتغالة"، سيناريو أحمد العرابي، وكلاهما من إخراج حمدي السيد.

يعقب العرض حلقة نقاشية يشارك فيها الدكتور سامح توفيق، الناقد السينمائي وأستاذ الدراسات السينمائية، وأحمد العرابي، المخرج السينمائي والكاتب، فيما يتولى محمد عصام إعداد النسخة وضبط الترجمة، وذلك بحضور صُنّاع الفيلمين.

وتدور أحداث الفيلمين في إطار كوميدي ساخر، متناولين مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي انتشرت حديثًا في المجتمع المصري، وعلى رأسها ظاهرة الكذب والخداع بين الناس.

يُذكر أن الفنان حمدي السيد عضو بفرقة استديو الممثل مع النجم محمد صبحي، وشارك معه في العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية، وكانت آخر مشاركاته في مسرحية "نجوم الظهر"، حيث جسد دور سلكاوي، المدير المالي بإحدى القنوات الفضائية الخاصة.



