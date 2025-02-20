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في ضوء التحذيرات من التغيرات المناخية والبرودة القارسة التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعليمات والنصائح للوقاية من نزلات البرد في الأيام الشديدة البرودة، والتي تعد أكثر شيوعا في هذه الأوقات.

وجاءت النصائح فيما يلي:

-ارتداء الملابس المناسبة، يُنصح بارتداء ملابس ثقيلة، ويفضل أن تكون متعددة الطبقات، للمساعدة في الحفاظ على حرارة الجسم وتجنب التعرض للبرودة.

-التغذية الصحية، من المهم تناول طعام صحي يمد الجسم بالطاقة، إلى جانب شرب المشروبات الساخنة التي تعزز مناعة الجسم وتساعد في الشعور بالدفء.

-ممارسة الرياضة، الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار يساعد في تعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض.

-تجنب الخروج في البرد، يُفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة في الأيام شديدة البرودة، لضمان سلامتهم وحمايتهم من المخاطر الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان أهمية اتباع هذه التعليمات للحد من الإصابة بنزلات البرد، وتعزيز الصحة العامة في المجتمع.