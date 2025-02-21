 الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز

واس
نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 11:54 م | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 11:54 م

أعلن الديوان الملكي السعودي، منذ قليل، وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وأضاف الديوان، أنه ستقام صلاة الجنازة عليها، غدا الجمعة، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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