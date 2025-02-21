الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، منذ قليل، وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وأضاف الديوان، أنه ستقام صلاة الجنازة عليها، غدا الجمعة، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.