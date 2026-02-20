سند شباب الصعيد ينفذ مبادرة «نحن سندك» لتوزيع شنط رمضان على الأرامل والأيتام بالمنيا

صرح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية المجتمعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، نفذ كيان سند شباب الصعيد مبادرة "نحن سندك" لتوزيع شنط رمضان على الأرامل والأيتام، وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبه، قال محمد علي عبد المنعم، المستشار الإعلامي للكيان، إن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك، انطلاقًا من إيمان الكيان بأهمية التكافل الاجتماعي وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي بين الشباب.

وأكد عبد المنعم أن القائمين على التوزيع يضعون في أولوياتهم اختيار الفئات المستفيدة وفق معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يعكس التزام سند شباب الصعيد بالعمل المؤسسي المنظم والتنسيق الفعال مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار عبد المنعم إلى أن مبادرة "نحن سندك" تمثل أحد محاور العمل المجتمعي المستدام الذي يتبناه سند شباب الصعيد لتعزيز قيم التضامن والمسؤولية الوطنية وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية الفاعلة.

ويواصل كيان سند شباب الصعيد، التابع لوزارة الشباب والرياضة، تنفيذ برامجه ومبادراته التنموية والإنسانية في مختلف مراكز المحافظة، إيمانًا بدور الشباب كشريك رئيسي في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.