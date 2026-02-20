 350 وجبة رمضانية من «مطبخ المصرية بإيد بناتها» للأسر الأكثر احتياجًا في المنيا - بوابة الشروق
الجمعة 20 فبراير 2026
350 وجبة رمضانية من «مطبخ المصرية بإيد بناتها» للأسر الأكثر احتياجًا في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 20 فبراير 2026 - 3:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 فبراير 2026 - 3:04 ص

صرحت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس بالمنيا، أنه في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها"، بإجمالي إنتاج 350 وجبة.

يُذكر أن مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها" ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف وحياة كريمة في جميع محافظات الجمهورية.

ويُعد "مطبخ المصرية" مطبخًا مجتمعيًا ذا بُعد تنموي مستدام، يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات، من خلال استغلال مهاراتهن في الطهي وإعداد الوجبات، ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

