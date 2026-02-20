حملات نظافة ورفع إشغالات لتحسين المظهر الحضاري في إطسا بالفيوم

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد ثابت، حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات، إلى جانب إزالة الإشغالات والعوائق من الشوارع والميادين بمختلف قرى المركز؛ في إطار جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال تنفيذ حملات نظافة موسعة ورفع الأتربة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وري وزراعة الأشجار، حيث استهدفت الحملات مناطق التأمينات، وإدارة الري، ومساكن أبو حامد، وكوبري الصهريج، وميدان السوداني، ومنطقة المدارس، وشوارع عمر بن الخطاب، وبحر عروس، وأبو بكر الصديق.

وفي قرية جردو، تم رفع القمامة من نقاط التجميع بنطاق الوحدة المحلية ومن أمام المدارس والمصالح الحكومية، مع إزالة تراكمات المخلفات الصلبة من الشوارع، وتمهيد الطرق لتيسير حركة السير وتحقيق السيولة المرورية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة.

كما تضمنت الحملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين، وإعادة الانضباط للمظهر العام، ضمن خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية للمواطنين، والارتقاء بالشكل الحضاري للقرى.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة استمرار الحملات المكثفة بجميع الوحدات المحلية، للحفاظ على النظافة العامة، ورفع كفاءة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات بما يلبي تطلعات المواطنين.