 محافظ أسوان يأمر برفع لوحات ولافتات التهاني بمناسبة توليه المسئولية من الشوارع والميادين - بوابة الشروق
الجمعة 20 فبراير 2026 4:56 م القاهرة
محافظ أسوان يأمر برفع لوحات ولافتات التهاني بمناسبة توليه المسئولية من الشوارع والميادين

حمادة بعزق
نشر في: الجمعة 20 فبراير 2026 - 4:40 م | آخر تحديث: الجمعة 20 فبراير 2026 - 4:40 م

أمر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، برفع كل اللوحات واللافتات أو البانرات المنتشرة في الشوارع والميادين، والتي تتضمن صورته مصحوبة بالتهاني لتوليه منصب المحافظ الجديد.

وأكد المحافظ على اقتصار لوحات ولافتات الدعاية والإعلان بالشوارع على إبراز المقومات السياحية والجمالية لأسوان، أو المشروعات التي شهدتها المحافظة في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما طالب محافظ أسوان أصحاب ومسئولي هذه الشركات بتوجيه التكلفة المالية لهذه الدعاية للتبرع لصندوق التكافل الاجتماعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، للصرف على الإعانات والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا.

