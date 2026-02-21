كشف نادي إنتر ميلان، اليوم الجمعة، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال مشاركته في مواجهة بودو جليمت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب في أسفل عضلة الساق اليسرى، دون الكشف عن مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

ورغم عدم تحديد فترة التعافي، تأكد غياب مارتينيز عن مواجهة الفريق المقبلة أمام ليتشي، والمقررة مساء السبت ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي، ما يمثل ضربة فنية للمدرب في توقيت حساس من الموسم.

ويعتلي إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة، متقدمًا بفارق سبع نقاط عن جاره ميلان صاحب المركز الثاني بـ54 نقطة، ما يزيد من أهمية الحفاظ على نسق الانتصارات رغم الغيابات المؤثرة.