السفير الروسي يغادر واشنطن للتشاور حول مستقبل العلاقات بين البلدين

غادر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، العاصمة الأمريكية إلى موسكو، للتشاور مع حكومة بلاده حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وذلك عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن السفير الروسي غادر مبنى السفارة، لافتة إلى أنه "سيتوجه إلى نيويورك لاستقلال طائرة متوجهة إلى موسكو للتشاور مع الحكومة الروسية حول إصلاح العلاقات المتعثرة بين البلدين".

وقال أنطونوف أن السفارة الروسية في العاصمة الأمريكية واشنطن تلقت رسائل اعتذار من الأمريكيين عن تصريحات الرئيس جو بايدن.

وأضاف أنطونوف، في تصريحات لوكالة (سبوتنيك)، "أعرب عن أعمق أمتناني لمواطني الولايات المتحدة الذين بعثوا برسائل إلى السفارة لدعم تطوير العلاقات الودية بين روسيا والولايات المتحدة، حيث أعرب الكثيرون عن عدم موافقتهم واعتذروا عن التصريحات المتهورة التي صدرت مؤخرا من الرئيس بايدن تجاه الرئيس بوتين وروسيا".

وأشار إلى أنه تأثر بموقف الأمريكيين الذين يتفهمون أن الحوار بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، مضيفا أن "هذا النهج من المواطنين الأمريكيين يشير إلى أن احتمالات ترسيخ العلاقات بين الشعبين الروسي والأمريكي لا تزال قائمة".

واتهمت واشنطن، موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي بأنه "قاتل"، مؤكدًا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة.