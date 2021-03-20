وزير الخارجية الروسي يزور الصين في 22 مارس لمناقشة تنسيق السياسة الخارجية

ذكرت موسكو أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى الصين بداية الأسبوع القادم.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقه الموقع الإخباري لقناة (أر تي) بالعربي الروسية، أن لافروف سيزور الصين يومي 22 و23 آذار/مارس، حيث سيلتقي نظيره الصيني، وانج يي، لبحث "الحالة الراهنة والآفاق للتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين" والتحضير للفعاليات المكرسة للذكرى الـ20 لتوقيع اتفاقية حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الجانبين سيبحثان عددا من جوانب تنسيق الإجراءات التي يتخذها البلدان في ظروف جائحة فيروس كورونا "وسبل تجاوز الصعوبات الناجمة عن القيود المفروضة لمكافحة انتشار العدوى".

وقالت: "يلتزم بلدانا بمواقف قريبة أو متطابقة من حل معظم المهمات العالمية وهما مصممان على مواصلة التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في السياسة الخارجية".