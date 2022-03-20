وزير التموين يتعهد بخفض سعر الخبز الحر خلال 48 ساعة

تعهد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بإرجاع سعر رغيف الخبز إلى أسعاره كما كانت قبل الأزمة الروسية الأوكرانية خلال 48 ساعة.

وأضاف المصيلحي، عبر برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن التجار الذين يبيعون القمح للمطاحن والذين الدقيق للمخابز قرروا زيادة الأسعار رغم امتلاكهم لمخزون بالأسعار القديمة، فلم يدخل مصر حبة قمح منذ الأزمة الروسية الأوكرانية لصالح القطاع الخاص.

وأكد وزير التموين، أن هناك 7 آلاف طن قمح كانوا في طريقهم للتصدير في ظل الظروف الحالية، مشددا أن الدولة تدخلت للحفاظ على كميات القمح لتأمين احتياجات المواطنين.

وأوضح أن الوزارة ستمنح المطاحن قمح بسعر معين، ثم تبيعه المطاحن للمخابز بسعر معين، ليصل سعر الرغيف إلى ما كان عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، منوها أن الوزارة ستسعر رغيف الخبز السياحي لمدة 3 أشهر، بشكل قانوني، حتى استقرار السوق.