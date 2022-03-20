ماجد المصري: الشر جزء أساسي من حياتي في مسلسل توبة



قال الفنان ماجد المصري، إنه يؤدي في مسلسل "توبة" شخصية "سيد الأجنبي"، الشخص الذي يؤدي الشر كأنها جزء أساسي من حياته اليومية، ويقوم بكل الأعمال الخارجة على القانون ويتحايل على كل قواعد المُجتمع.

وأشار إلى أنه على الرغم من تقديمه لشخصية الشرير في أعمال مُتعددة إلا أن شخصية "سيد الأجنبي" مُختلفة تماما، فهو يتصدى لكل أفكار وخطط وأحلام "توبة" الذي يجسده الفنان عمرو سعد.

وأكد "المصري"، أن هناك مراحل كبيرة للتحضير للشخصية عمل فيها مع المخرج أحمد صالح، حيث ثمة العديد من العناصر اللازمة لرسم ملامح الشخصية وخصوصا في إطار الملابس واللزمات الشخصية.

مُسلسل "توبة" من المقرر عرضه على قناة mbc مصر في رمضان المقبل، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح وتأليف ورشة من المؤلفين الشباب.

وتدور الأحداث في منطقة شعبية مصرية عتيقة في مدينة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش "توبة" الهارب من ماضيه المجهول وسط حارة منذ سبع سنوات بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثًا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارده، لينغص عليه صفو حياته.