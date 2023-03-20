لوكاتيلي متمسك بالعودة لقائمة المنتخب الإيطالي

أبدى مانويل لوكاتيلي لاعب خط وسط يوفنتوس، تمسكا بالعودة إلى قائمة المنتخب الإيطالي لكرة القدم من جديد، مشيرا إلى أنه يعتقد أن استبعاده جاء لأسباب فنية.

وغاب لوكاتيلي عن القائمة التي اختارها المدير الفني روبرتو مانشيني للمباراتين المقررتين أمام إنجلترا ومالطا ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وكانت آخر مشاركة دولية للوكاتيلي /25 عاما/، الذي كان ضمن المنتخب الإيطالي في نهائي يورو 2020، في يونيو الماضي في المباراة أمام المنتخب الإنجليزي ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

لكنه لن يتواجد في مواجهة المنتخب الإنجليزي المقررة يوم الخميس المقبل، وقد كشف اللاعب أنه لم يتلق أي اتصال من مانشيني لإبلاغه بموقفه من القائمة.

وقال لوكاتيلي في تصريحات لقناة "راي سبورت" التليفزيونية :"حزنت لعدم استدعائي للمنتخب. وبصراحة، لم لم يتواصل معي مانشيني."

وغاب لوكاتيلي عن آخر قائمتين سابقتين للمنتخب الإيطالي في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حيث غاب في المرة الأولى بسبب الإصابة وفي المرة الثانية لأسباب شخصية.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان يشعر بأن استبعاده بمثابة عقوبة، استبعد اللاعب ذلك، قائلا إنه يعتقد أن ذلك يأتي لأسباب فنية وتكتيكية لدى مانشيني.

وقال لوكاتيلي :"هل ذلك لأسباب تأديبية؟ بالتأكيد لا. أعتقد أنه اختيار فني. سأعمل على الملعب بشكل أكثر جدية من أجل العودة."

ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي يوم الخميس المقبل ثم يحل ضيفا على منتخب مالطا بعدها بثلاثة أيام، وذلك في أول مشاركة للمنتخب الإيطالي منذ مباراتيه الوديتين في نوفمبر.

وكان المنتخب الإيطالي قد أخفق في التأهل لكأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، ويتطلع للتأهل إلى نهائيات يورو 2024 للدفاع عن لقب البطولة الأوروبية.