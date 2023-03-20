مدرب بايرن ميونيخ يأمل في استعادة الثقة خلال فترة التوقف الدولي

وجه جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ تركيزه على الإيجابيات إثر هزيمة الفريق أمام باير ليفركوزن 1 / 2 أمس الأحد وفقدان فرصة لاستعادة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وخسر بايرن ميونخ أمام مضيفه ليفركوزن أمس في المرحلة الخامسة والعشرين من البوندسليجا ليتجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بوروسيا دورتموند الذي تغلب على كولون 6 / 1 مساء السبت في المرحلة نفسها.

ويدور الصراع على الصدارة بين الغريمين عندما يستضيف بايرن ميونخ فريق بوروسيا دورتموند في الأول من أبريل المقبل في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري.

ويتوجه اللاعبون الآن للمشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، ولن يعود عدد منهم إلا يوم الخميس السابق لمباراة القمة بين بايرن ودورتموند.

ولم يرغب ناجلسمان في اعتبار فترة التوقف الدولي عائقا، وإنما ركز على الجانب الإيجابي وأبدى أمله في أن تساعد الفريق.

وقال ناجلسمان في تصريحاته للصحفيين، في إشارة للاعبي المنتخب الألماني الذي ودع كأس العالم من دور المجموعات :"إذا عاد اللاعبون بحال مثل الذي كانوا عليه بعد كأس العالم، لن يكون هذا أمرا جيدا لكلا الفريقين."

وأضاف :"لكن إذا حققوا الفوز (في المباريات الدولية) وأدوا بشكل جيد، سيشكل هذا أفضلية بالنسبة لنا، رغم تلقي الهزيمة (أمس)."

وحسم باير ليفركوزن مباراة أمس بضربتي جزاء جرى احتسابهما بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

وسجل إزيكويل بالاسيوس، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم، هدفي باير ليفركوزن لينتزع الفريق النقاط الثلاث بعد أن تقدم بايرن ميونخ عن طريق جوشوا كيميش.