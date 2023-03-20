قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إن الأزمة التي شهدها قطاع الدواجن والبيض عابرة ولن تتكرر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الأعلاف متوفرة بالأسواق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن كميات كبيرة من الأمهات والكتاكيت، دخلت الدورة الإنتاجية في الفترة الماضية.



وأشار إلى أن الدواجن البرازيلي المستوردة حققت التوازن في الأسواق وأدت إلى زيادة في المعروض، قائلًا إن الأمر أدى إلى انخفاض الأسعار بالسوق المحلي.



وناشد رئيس شعبة الدواجن منع ذبح الدواجن في المحال العامة، معقبًا: «علينا أن نواكب العصر كأي دولة في العالم، وهذه الخطوة ستقلل الأسعار وحلقات التداول المتعددة، التي تزيد السعر على المستهلك».



وشدد على أهمية تطبيق قانون رقم 70 لعام 2009، الذي أكد أنه مطبق في كل دول العالم، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن تنخفض بصورة أكبر، لو طبق القانون في الفترة الحالية.