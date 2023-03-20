رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين قناة السويس ومجموعة شركات V اليونانية

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية، المالكة لشركة "Antipollution"، ورجل الأعمال المصري اليوناني إيريك آدم من جانب آخر، لإنشاء شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" كشركة مساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة.

حضر التوقيع كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودسبينا كاسيرتزوجلو، القنصل العام اليوناني في القاهرة.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس ياسر عبد اللطيف حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة "القناة للحبال"، والمهندس أحمد محمد رضا شندي، رئيس مجلس إدارة شركة "ترسانة السويس البحرية"، أناستاسيوس فورجاس، المدير التنفيذي لشركة Antipollution اليونانية، ورجل الأعمال المصري اليوناني إيريك آدم.

يأتي توقيع الاتفاقية بغرض إنشاء شركة مساهمة مصرية بالشراكة بين هيئة قناة السويس، ممثلة في كل من شركة (القناة للحبال)، وشركة "ترسانة السويس البحرية" (من الشركات التابعة للهيئة) من جانب، وشركة Antipollution اليونانية، ورجل الأعمال المصري اليوناني إيريك آدم من جانب آخر، لإضافة خدمة جديدة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية.

وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الشراكة الجديدة تتيح تقديم خدمات لوجيستية جديدة للسفن العابرة لقناة السويس؛ بما يعد إضافة قوية تدعم تطوير منظومة تقديم الخدمات اللوجيستية البحرية، وتعظم من الاستفادة من المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة، وتتكامل مع جهود الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها، يُعزّز من جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعد نتاجا للاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتنمية مفهوم "الاقتصاد الأزرق".

من جهته، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، أن قناة السويس تمضي قُدما نحو تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول وشركات تابعة، وذلك من خلال التوجه نحو إضافة أنشطة جديدة والتوسع في عقد شراكات تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة، وتحقيق التكامل ومواكبة المتطلبات السوقية والاحتياجات التنموية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الخدمة الجديدة تتماشى مع توجه الهيئة نحو التحول الأخضر تمهيدا للإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء" بحلول عام 2030، منوها بتنوع نشاط الشركة ليشمل تقديم مجموعة من الخدمات اللوجيستية الصديقة للبيئة، تضم جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، علاوة على إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات، ثم إنشاء مصنع آخر لتوليد الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وعبر فيرون فاسيلياديس، رئيس مجموعة V المالكة لشركة Antipollution، عن سعادته بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل عهداً جديداً في تاريخ العلاقات الثنائية اليونانية المصرية في مجال جديد يرتبط بتحقيق الاستدامة البيئية، مع استثمارهذا التعاون لتظل قناة السويس لها الريادة في مجال صناعة النقل البحري، وتحقيق الحياد الكربوني والتخلص من المخلفات بشكل آمن.

بدوره، أكد إيريك آدم، رجل الأعمال المصري اليوناني، أن الشركة الجديدة ستلعب دورا مهما في منطقة قناة السويس، لتجسد شراكة ليست على صعيد الشركات أو المؤسسات، بل شراكة بناءة بين اليونان ومصر، معبرا عن تطلعه لما سيثمر عنه التعاون، من حيث خلق قيمة مضافة عبر إطلاق خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة لأول مرة في قناة السويس.