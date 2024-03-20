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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن مطروح من إعادة سيارة عقب سرقتها بمطروح.

تلقى قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، بلاغا من شخص - مقيم بدائرة القسم - باكتشافه سرقة سيارته الملاكى حال توقفها أمام مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" وذلك حال استقلالهما السيارة المبلغ بسرقتها وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش). واعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.