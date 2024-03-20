بوتين يبدي رغبته في زيادة تعزيز قدرات الجيش والمنظمات الأمنية

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إعادة انتخابه عن زيادة تعزيز قدرات الجيش والمنظمات الأمنية.

وقال بوتين لوكالة الأنباء الحكومية (تاس) في اجتماع مع زعماء المجموعة البرلمانية يوم الثلاثاء: "بالطبع، اليوم، وخاصة اليوم، يعد تعزيز القدرة الدفاعية وأمن الدولة الروسية مهم بشكل خاص".

وصور مرة أخرى أوكرانيا، التي هاجمها، على أنها معتدية وأعلن أن الشعب الروسي لن يتعرض للترهيب.

وفي إشارة إلى زيادة قصف المناطق الحدودية الروسية مع أوكرانيا، قال بوتين إن "العدو يحقق عكس ما كان ينوي تحقيقه تماما بأفعاله".

وهناك إصابات على الجانب الروسي لكنها صغيرة مقارنة بعدد الضحايا ومدى الدمار الذي ألحقته روسيا بأوكرانيا.

وبينما دعا بوتين شعبه من موسكو لإظهار الشجاعة، لم يزر الجبهة أبدا منذ أن بدأ الحرب قبل أكثر من عامين، بخلاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قام بزيارات عديدة للجبهة.

كما ابتعد بوتين مؤخرا عن المناطق الروسية التي تعرضت للقصف.