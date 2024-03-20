 3 شهداء في قصف بطيران مسير إسرائيلي لمركبة في جنين - بوابة الشروق
الخميس 21 مارس 2024 12:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

3 شهداء في قصف بطيران مسير إسرائيلي لمركبة في جنين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 11:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 11:40 م
استشهد 3 مواطنين فلسطينيين، وأصيب رابع بجروح خطيرة، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف بمسيرات إسرائيلية لمركبة على أطراف مخيم جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في جنين، قولها إن طواقمها "نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالخطيرة".

وذكرت أن القتلي هم: محمود بسام رحال (30 عاما)، ومحمد هاني بركات، ومحمد الفايد، وهما في العشرينات من عمريهما.

وقال شهود عيان، إن الطيران الإسرائيلي استهدف المركبة بصاروخين على الأقل، أثناء مرورها في الشارع المحاذي لمستشفى ابن سينا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في جنين الإضراب الشامل يوم غد الخميس في المحافظة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك