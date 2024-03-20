3 شهداء في قصف بطيران مسير إسرائيلي لمركبة في جنين

استشهد 3 مواطنين فلسطينيين، وأصيب رابع بجروح خطيرة، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف بمسيرات إسرائيلية لمركبة على أطراف مخيم جنين.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في جنين، قولها إن طواقمها "نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالخطيرة".



وذكرت أن القتلي هم: محمود بسام رحال (30 عاما)، ومحمد هاني بركات، ومحمد الفايد، وهما في العشرينات من عمريهما.



وقال شهود عيان، إن الطيران الإسرائيلي استهدف المركبة بصاروخين على الأقل، أثناء مرورها في الشارع المحاذي لمستشفى ابن سينا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.



وأعلنت فصائل العمل الوطني في جنين الإضراب الشامل يوم غد الخميس في المحافظة.