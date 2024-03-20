أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 433 ألفا و90 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 433 ألفا و90 جنديا.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6828 دبابة، منها 9 دبابات أمس الثلاثاء فقط، و13058 مركبة قتالية مدرعة و10714 نظام مدفعية و1017 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و721 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8355 طائرة مسيرة، و1922 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14198 من المركبات وخزانات الوقود، و1738 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.