رئيس الوزراء الباكستاني يوجه بتقديم السلطات لتقرير حول إغاثة المتضررين من الأمطار الأخيرة

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وجه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، السلطات في بلاده بتقديم تقرير بشأن الإتمام والإنجاز السريع للمهام وتوفير الإغاثة بشكل شفاف للأشخاص المتضررين من الأمطار الغزيرة الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان"، أن شريف وجه أيضا الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بإعداد تقرير مسح مشترك بالتعاون مع حكومات الأقاليم، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأقاليم لمواجهة الكوارث المستقبلية.

وقال الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي، إن رئيس الوزراء طالب بتقديم تقرير تنفيذي بشأن توجيهاته في فترة ولايته السابقة فيما يتعلق بالتحسين الفني للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وتلقى رئيس الوزراء إحاطة مفصلة من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث حول أنشطة الإغاثة، وإعادة التأهيل في أعقاب الأمطار الغزيرة الأخيرة، بالإضافة إلى توقعات الطقس والاستعدادات.