وزير خارجية أوكرانيا يعتزم زيارة الهند هذا الشهر

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يعتزم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا زيارة الهند هذا الشهر، حيث يسعى لحشد الدعم من أجل مبادرة سلام عالمية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، بحسب مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، القول إن كوليبا سوف يلتقى بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار خلال هذه الزيارة المقررة نهاية الشهر الجاري.

وكان الوزيران، قد تحدثا هاتفيا آخر مرة في يناير الماضي.

ومن شأن هذه الزيارة أن تكون أول زيارة يقوم بها مسئول أوكراني للهند منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ أكثر من عامين.

وتسعى سويسرا لاستضافة قمة سلام عالمية بحلول الصيف المقبل، حيث تهدف لحشد تحالف موسع من الدول للمبادرة.

وتطالب الهند، التي تربطها علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع روسيا، بتبني الحوار والدبلوماسية من أجل إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.