متظاهرون يغلقون الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب بشأن الرهائن

أغلق أفراد أسر الرهائن وأنصارهم الطريق السريع الرئيسي، في تل أبيب ، لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، الذين تحتحزهم حركة "حماس" في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتة، عليها صور لأعضاء مجلس وزراء الحرب، مكتوبا عليها: "الأمر بأيديكم، لا تعودوا من قطر بدون اتفاق"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وأغلق المتظاهرون، الطريق المتجه شمالا، بالقرب من تقاطع "لا جوارديا"، لمدة حوالي 15 دقيقة، قبل أن يتفرقوا.

وكان آلاف الأشخاص، قد تظاهروا في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى يوم السبت الماضي من أجل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" واحتجاجا ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتناهو.

وطالب أقارب الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة ودعوا الحكومة إلى التصرف بسرعة. وانتشرت عدة مظاهرات في أنحاء تل أبيب وسدت الطرق المرورية الرئيسية في المدينة الساحلية.

ووقعت أحداث اتسمت بالفوضى بين الشرطة والمتظاهرين في بعض المسيرات. وفي بعض الأماكن أضرم السكان حرائق صغيرة وأطلقوا قنابل دخان وهتفوا من أجل الإفراج عن الرهائن. واستخدمت الشرطة أيضا خراطيم المياه لتفريق الحشود.

ويتهم أقارب الرهائن الذين تم خطفهم واقتيادهم إلى قطاع غزة نتنياهو وحكومته بعدم القيام بما يكفي لتأمين الإفراج عنهم.