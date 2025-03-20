قال وزير الشئون الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، اليوم الخميس: "لقد شهدنا مرة أخرى مشاهد مروعة من غزة، فالهجمات الجوية الإسرائيلية الجديدة والعملية البرية جلبت معاناة جديدة لغزة، وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار".

ودعا في تصريح، اليوم الخميس، "لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور، وحماية عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات، أثناء قيامهم بعملهم الذي يساهم في إنقاذ الأرواح"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأوضح أن العدوان على منشآت الأمم المتحدة يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي قبول هذه الخطوة والرجوع إلى الوراء.

وشدد هاريس على الحاجة لإنهاء العدوان، مناشدا للعودة إلى المحادثات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والوفاء بالالتزامات بالكامل، واستئناف المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

من جهته، أدان رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 400 مواطن، بينهم أطفال ونساء.

وأكد أبيلا، في بيان، اليوم الخميس، أن مالطا، حكومة وشعبًا، ترفض هذه الأعمال الوحشية، داعيا إلى وضع حد للعنف وضمان حماية المدنيين.

وشدد على التزام بلاده بدعم جهود السلام في غزة، ومواصلتها العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية الحوار كسبيل وحيد لإنهاء الأزمات الإنسانية، وتحقيق السلام العادل والشامل.