لاند مارك العقارية (LMD) تعلن تسليم المرحلة الأولى من حي الأعمال ضمن مشروع ONE NINETY بالقاهرة الجديدة

عمرو سلطان: فخورون بشراكتنا مع مؤسسات عالمية مرموقة، مما يعزز مكانة المشروع كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار في مصر

أعلنت شركة لاند مارك العقارية (LMD)، إحدى الشركات الرائدة في تطوير المشاريع العقارية المتكاملة، عن الانتهاء من جميع إنشاءات المرحلة الأولى من حي الأعمال Business Quarter – Quarter A، ووصولها إلى المراحل النهائية من التجهيز والتسليم. وهو أول أحياء مشروع "ONE NINETY" الذي يقع في قلب القاهرة الجديدة. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال الشهر الجاري، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المشروع الشاملة.

ويعد مشروع "ONE NINETY"، الذي يمتد على مساحة 345 ألف متر مربع، ليس مجرد وجهة لريادة الأعمال، بل منصة للابتكار والاستثمار تعكس رؤية حديثة لمستقبل مصر. وهو أحد المشاريع الرائدة المستدامة والمتكاملة متعددة الاستخدامات، التي تضم جميع الخدمات والأنشطة التي يحتاجها العميل، بما في ذلك المنطقة السكنية الفندقية، ومنطقة الأعمال Business Quarter، وفندق W Cairo & W Cairo the Residences، ومركز Cairo Design District للإبداع والتصميم، إضافة إلى المناطق التجارية والترفيهية، والمساحات الشاسعة للتنزه Urban Park والاستمتاع بالطبيعة، مع مجموعة كبيرة من أشهر المطاعم الفاخرة.

كما أن "ONE NINETY" هو مشروع يتجاوز التوقعات بكل المقاييس من حيث التصميم المبتكر والاستدامة، والمساحات الخضراء الصديقة للبيئة، وتوفير حلول ذكية "ميكروموبيليتي".

ويستقطب المشروع أكثر من 60,000 زائر و8,000 موظف داخل مساحات العمل المتطورة، منهم أكثر من 2,500 موظف بالمرحلة الأولى Quarter A.

ويتميز مشروع "ONE NINETY" أيضًا بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع على أول قطعة أرض بشارع التسعين، عند نقطة التقاء الطريق الدائري وشارع التسعين، ويمتاز بستة مداخل مختلفة، أحدها مدخل خاص يقع مباشرة على الطريق الدائري لتوفير وصول سلس وخالٍ من الزحام طوال اليوم. كما يواجه المشروع مباشرة أول محطة مونوريل في شارع التسعين، محطة "ONE NINETY"، مدعومة بممر خاص يؤدي إلى داخل المشروع بسهولة تامة، مما يجعله مشروعًا فريدًا في القاهرة الجديدة يلبي جميع احتياجات العملاء.

وتضم المرحلة الأولى "Quarter A" من حي الأعمال BQ بمشروع "ONE NINETY" عددًا من الشركات والبنوك الكبرى، منها المقر الرئيسي للبنك العربي الإفريقي الدولي AAIB الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 24,000 متر مربع، ومن المتوقع أن يضم حوالي 2,000 موظف، ليصبح بذلك الأكبر من نوعه في مصر. كما تضم أيضًا المقر الرئيسي لشركة PWC، مع أكثر من 800 موظف، إلى جانب عدد كبير من مقار الشركات المحلية والدولية، مثل الخطوط الجوية التركية، وشركة فيرتيغلوب التابعة لأدنوك، ومجموعة الشلهوب، التي ستفتح مكاتبها قريبًا. هذا بالإضافة إلى العديد من المحلات الخدمية التي تضم مجموعة متميزة من العلامات التجارية الشهيرة للمطاعم والمقاهي، والتي يتم تقديمها لأول مرة في مصر.

وصرح المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة لاند مارك العقارية LMD: "يمثل مشروع "ONE NINETY" نقلة نوعية في تطوير المجتمعات العقارية المتكاملة ورؤية ملهمة لمستقبل ريادة الأعمال. وتسليم المرحلة الأولى "Quarter A" من حي الأعمال "BQ" يعكس التزامنا بتقديم مشروعات تلبي أعلى معايير الجودة والابتكار. ونحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسات عالمية مرموقة، مما يعزز مكانة المشروع كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار في مصر."

وأضاف سلطان: "إن الموقع الاستثنائي لمشروع "ONE NINETY" في القاهرة الجديدة يمثل الخيار المثالي للشركات والمؤسسات التي تبحث عن بيئة عمل عصرية ومتكاملة. ونسعى لأن يكون هذا المشروع وجهة لجميع الراغبين في الاستمتاع بكل لحظة من وقتهم، وأن يصبح عنصر جذب حقيقيًا للعملاء المصريين والأجانب. نحن متحمسون لرؤية هذا المشروع ينمو ويحقق نجاحات متتالية، ونتطلع إلى استكمال باقي مراحله، بما في ذلك فندق "W Cairo"، الذي نتعاون فيه مع مجموعة من أبرز مكاتب الاستشارات العالمية والعلامات التجارية، ومن المقرر الانتهاء من هيكله الخرساني بحلول نهاية عام 2025."

وتتبنى LMD من خلال مشروع "ONE NINETY"، الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، رؤية مستقبلية ترتكز على الاستدامة، من خلال توفير محطات شحن كهربائية للسيارات، وألواح شمسية موفرة للطاقة، وتقنيات إعادة تدوير المياه للحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تسعى LMD للتعاون مع شركاء عالميين يتبنون النهج ذاته ويركزون على التنمية المستدامة، منهم SOM، إحدى أهم شركات الهندسة المعمارية في العالم، وBJB، أحد أكبر المكاتب الهندسية والاستشارية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقديم أسلوب حياة فاخر من خلال العلامة التجارية "W" المميزة، لأول مرة في أفريقيا، عبر ماريوت إنترناشونال، التي تقدم رؤية جديدة كليًا للضيافة الراقية.