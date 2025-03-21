الدوسري يقود السعودية للفوز أمام الصين في تصفيات المونديال

تغلب منتخب السعودية على ضيفه الصين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، لحساب منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الأول بارك جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب منتخب السعودية.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول، حصول لين ليانجمينج، لاعب منتخب الصين، على بطاقة حمراء بعد تدخل بالقدم على وجه لاعب منتخب السعودية، حسن كادش.

وتمكن سالم الدوسري، نجم وقائد منتخب السعودية من تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 50، بعد كرة عرضية من سعود عبد الحميد، قابلها بتسديدة في المرمى.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب السعودية إلى النقطة التاسعة التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026، فيما تجمد رصيد منتخب الصين عند النقطة السادسة في المركز الأخير.