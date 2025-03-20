السياحة تدفع بلجان للتفتيش على مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

رصد 15 كيانًا غير شرعي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء تزاول نشاط الغوص والأنشطة البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزارة

في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، قامت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بدفع عدة لجان من الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية خلال الفترة الماضية إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك للمرور والتفتيش الدوري على مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الكائنة في كافة مدن المحافظتين.

ومن جانبه، أوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن ذلك جاء في ضوء حرص الوزارة على التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين الممارسين للأنشطة البحرية الترفيهية والسياحية، وبما يليق بسمعة المقصد السياحي المصري، بجانب إحكام الدور الرقابي على تلك المنشآت والتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل السياحي، وكذلك بالمعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية والسياحية اللازمة لممارسة الأنشطة البحرية المختلفة.

وأضاف أن هذه اللجان قامت أيضًا برصد الكيانات غير الشرعية التي تمارس النشاط السياحي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيالها، وذلك في ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأحكام القرار الوزاري الخاص بالغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية.

نتائج التفتيش في البحر الأحمر

أسفرت نتائج أعمال تلك اللجان بمحافظة البحر الأحمر عن رصد (7) كيانات غير شرعية تزاول نشاط الغوص والأنشطة البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم إجراء التفتيش الفني والسياحي على (62) مركز غوص، وأسفر المرور عن إجراء معاينة واحدة للتجديد السنوي، وتحرير (18) محضر مخالفات، وتوجيه (34) إنذارًا بالملاحظات. كما تم إجراء التفتيش الفني والسياحي على (58) مركز أنشطة بحرية، وإجراء (5) معاينات مبدئية لمراكز أنشطة بحرية تحت التأسيس، وأسفر المرور عن تحرير (10) محاضر مخالفات، وتوجيه (17) إنذارًا بالملاحظات.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء التفتيش الفني والسياحي على (3) يخوت سفاري، بالاشتراك مع إدارة التفتيش البحري بالغردقة، وأسفر المرور عن إلغاء تراخيص الملاحة الخاصة بتلك اليخوت نظرًا لوجود مخالفات تتعلق بالطقم المصرح له بالعمل. إلى جانب إجراء تفتيش على تشغيل (13) مركزًا للغوص والأنشطة البحرية أثناء تنفيذ الأنشطة البحرية على السقالات.

نتائج التفتيش في جنوب سيناء

أما نتائج أعمال اللجان بمحافظة جنوب سيناء، فقد أسفرت عن رصد (8)كيانات غير شرعية تزاول نشاط الغوص والأنشطة البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم إجراء التفتيش الفني والسياحي على (35) مركز غوص، وإجراء (6) معاينات تجديد سنوي، وتحرير (2) محضر مخالفات، وتوجيه (16) إنذارًا بالملاحظات.

وتم أيضًا إجراء التفتيش الفني والسياحي على (35) مركز أنشطة بحرية، و(17) مركز أنشطة بحرية تحت التأسيس، وأسفر المرور عن إجراء (4) معاينات تجديد سنوي، وتوجيه (4) إنذارات بالملاحظات.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء التفتيش الفني والسياحي على (7) يخوت سفاري، وأسفر المرور عن توجيه إنذار ليخت واحد بالملاحظات، فضلًا عن إجراء تفتيش على تشغيل (16) مركزًا للغوص والأنشطة البحرية أثناء تنفيذ الأنشطة البحرية على السقالات.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة استكمال دفع هذه اللجان للمرور والتفتيش على باقي مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الموجودة في المحافظات السياحية الأخرى.