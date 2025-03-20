تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أمسية رمضانية مساء اليوم الخميس في التاسعة مساء، بقصر السينما بجاردن سيتي، ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تقيمها وزارة الثقافة احتفاء بالشهر الكريم.

وتنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وتشمل عرض الفيلم العربي "السرب"، الذي يروي قصة الضربة الجوية التي نفذتها القوات المسلحة المصرية ضد التنظيمات الإرهابية في ليبيا عام 2015، والفيلم من بطولة أحمد السقا، وشريف منير، ومصطفى فهمي، ومحمد ممدوح، وعمرو عبدالجليل، وتأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما يقدم كورال مركز الجيزة الثقافي، بقيادة المايسترو سامح نبيه، عرضا فنيا متنوعا ضمن الأمسية التي تقام مجانا للجمهور.

وتقدم العروض من خلال قصر السينما بإدارة سهام بحر، ضمن أنشطة الإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، وبرنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في إطار احتفالات الهيئة بليالي رمضان الثقافية والفنية.

يُذكر أن الهيئة أعدت برنامجا مكثفا يضم أكثر من 1640 فعالية مركزية بالقاهرة والأقاليم، إلى جانب أكثر من 3000 فعالية في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات، تستمر على مدار الشهر الفضيل.