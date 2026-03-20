جولة مفاجئة لوكيل صحة المنيا في العيد للتأكد من انتظام العمل بالمستشفيات

صرح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه في إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية خلال أيام العيد، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أجرت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، جولة تفقدية شملت مستشفى "صدر المنيا" ومستشفى "حميات المنيا"، للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

حيث تابعت تواجد الأطقم الطبية والقوى البشرية في مواقعها، كما تأكدت من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بمديرية الصحة.

ووجهت وكيلة المديرية الشكر والتقدير للأطقم الطبية والإدارية وفئات العمال، مثمنةً جهودهم وتفانيهم في العمل، وترك بيوتهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المرضى.

ولم تخلُ الجولة من الجانب الإنساني، حيث حرصت إسماعيل على زيارة المرضى وتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد، متمنية لهم الشفاء العاجل.