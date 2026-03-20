حكومة دبي: نجاح جميع عمليات اعتراض الاعتداءات الإيرانية دون وقوع أي إصابات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وقالت إن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

من جانبها، أكدت حكومة دبي، نجاح جميع عمليات اعتراض الطائرات، دون وقوع أي إصابات.

وأشارت إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة في إمارة دبي نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية.

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 20, 2026



وفي سياق متصل، أعلنت البحرين عن تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق في مستودع إحدى الشركات إثر سقوط شظايا جراء العدوان الإيراني الآثم.