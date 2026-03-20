 حكومة دبي: نجاح جميع عمليات اعتراض الاعتداءات الإيرانية دون وقوع أي إصابات
الجمعة 20 مارس 2026 5:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

حكومة دبي: نجاح جميع عمليات اعتراض الاعتداءات الإيرانية دون وقوع أي إصابات


نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 5:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 5:07 ص

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وقالت إن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.
من جانبها، أكدت حكومة دبي، نجاح جميع عمليات اعتراض الطائرات، دون وقوع أي إصابات.
وأشارت إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة في إمارة دبي نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية.


وفي سياق متصل، أعلنت البحرين عن تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق في مستودع إحدى الشركات إثر سقوط شظايا جراء العدوان الإيراني الآثم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك