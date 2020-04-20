لافاش-كي-ري مصر تعلن إصابة 12 عاملا بكورونا وعزل جميع العاملين بالمصنع 14 يوما احترازيا

أعلنت مجموعة “بل إيجيبت” المالكة لمصنع وعلامة "لا فاش كي ري" للأجبان في مصر، أن الفحصوصات التي أجريت للعاملين بالمصنع بمعرفة وزارة الصحة أثبتت إيجابية إصابة 12 عاملًا بفيروس كورونا المُستجد، وهو ما تبعه إجراء احترازي ووقائي من الشركة بعزل جميع العاملين بالمصنع، وعددهم 1500 عامل، لمدة 14 يومًا كإجازة مدفوعة الأجر، كإجراء احترازي لمنع تفشي الوباء.

وأكدت الشركة، في بيانٍ لها، أنه قد تم الاشتباه في وجود إصابات بين العاملين بالمصنع بسبب ما وصفته بالإجراءات الصحية الاستباقية الصارمة التي اتبعتها الشركة لمواجهة الجائحة، حيث تم عزل المُشتبه في إصابتهم وإبلاغ وزارة الصحة، لتقوم بدورها بأخذ مسحات منهم فتأكد إصابة 12 عاملا بالفيروس، وعليه جاء قرار عزل باقي العمال.