 دبلوماسي إيراني: طهران توافق على وساطة العراق لنزع فتيل التوتر في المنطقة - بوابة الشروق
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دبلوماسي إيراني: طهران توافق على وساطة العراق لنزع فتيل التوتر في المنطقة

وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية الإيرانية
طهران - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 9:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 9:33 ص

قال السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، إن الجمهورية الإسلامية تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدث فتور في العلاقات معها، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، وصف مسجدي العلاقات بين إيران والعراق بأنها جيدة وتتطور في مختلف الأبعاد الثقافية والاقتصادية.

كما أكد دعم إيران للعراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة.

وشدد على أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار.

من جهة ثانية، اعتبر السفير الإيراني في بغداد أن تواجد العسكريين الأمريكيين لا يصب في مصلحة العراق والمنطقة، وأكد أن قوات العراق ودول المنطقة قادرة لوحدها على ضمان أمنها.


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