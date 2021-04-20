 تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك ومشاركة الأساسيين وجلسة بين كارتيرون ومعاونيه - بوابة الشروق
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تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك ومشاركة الأساسيين وجلسة بين كارتيرون ومعاونيه

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 10:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 10:34 م

استأنف فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد خسر أمام الأهلي مباراته الماضية يوم الأحد والمؤجلة من الجولة الـ 4 للدوري.

وشهدت التدريبات مران استشفائي لعدد من اللاعبين، بينما انتظم اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأهلي الماضية، بعد الحصول على راحة أمس الإثنين.

وقبل بداية المران، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة سريعة مع جهازة

وتحدث كارتيرون مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، في بعض الأمور الفنية التي سيقوم الفريق بتنفيذها خلال التدريبات اليوم، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربي.


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