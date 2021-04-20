أعلنت شركة تراتون القابضة للشاحنات التجارية مساء اليوم الاثنين أن الأرقام الأولية تشير إلى أنها حققت مبيعات بـ5ر6 مليار يورو في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن أن الأرباح التشغيلية المعدلة بلغت 510 مليون يورو فيما وصل العائد التشغيل المعدل 9ر7% من المبيعات.

وفي ضوء هذه النتائج، أعلنت تراتون رفع توقعاتها للنتائج المستهدفة هذا العام حيث ذكرت أنها تتوقع أن العائد التشغيلي على المبيعات سيتراوح بين 5 إلى 7% من المبيعات، بينما كانت التوقعات السابقة للشركة تشير إلى أن هذه النسبة ستتراوح بين 5 إلى 6%.

ونوهت الشركة إلى أن هذه التوقعات لا تتضمن النفقات الخاصة ببرنامج إعادة الهيكلة لشركة مان تراك آند باص وكذلك نفقات الاستحواذ المزمع على شركة نافيستار الأمريكية للشاحنات.

في الوقت نفسه، قالت تراتون إن جائحة كورونا وما صاحبها من تدابير مضادة في البلدان المتضررة والتأثيرات المحتملة على الإنتاج وسلاسل التوريد لا تزال تتسبب في حالة من عدم اليقين.

وفي أول رد فعل على هذه النتائج ارتفع سعر سهم تراتون بنسبة 5ر4% في منصة تريدجيت للتداول.