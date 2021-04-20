رئيس المجلس الأوروبي يتوجه إلى جورجيا مع بوادر هدوء حدة الأزمة هناك

يتوجه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل إلى جورجيا اليوم الثلاثاء، في محاولة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدولة الواقعة على البحر الأسود التي مزقتها أزمة سياسية.

أعرب ميشيل مساء اليوم الاثنين، عن شكره للدبلوماسيين المشاركين في مساعدة جورجيا فى التغلب على الأزمة السياسية الداخلية من خلال وجود نواب هناك يوقعون على اتفاق بهذا المعنى .

وقد وجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نداء مشتركا في بيان إلى النواب في الدولة ذات الموقع الاستراتيجى مطلع الأسبوع الجاري . وذكر البيان أن الإصلاحات المؤسسية المقترحة في الاتفاقية يمكن أن تكون خطوة هامة للتنمية الديمقراطية في جورجيا وفي صالح المواطنين .

وذكر البيان أن الهدف هو القضاء المستقل ، وتحسين العمليات الانتخابية ، والبرلمان الذي يعكس أصوات الشعب .

ويحاول الاتحاد الأوروبي القيام بدور الوساطة منذ تفجر أزمة داخلية في جورجيا بعدما فاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.

وقاطعت المعارضة، التي وصفت نتائج الانتخابات بالمزورة، البرلمان الجديد وتطالب بإجراء انتخابات جديدة.