وصول أول سفينة شحن بحري جزائرية إلى نواكشوط

وصلت اليوم الثلاثاء، إلى ميناء العاصمة الموريتانية أول سفينة شحن بحرية قادمة مباشرة من الجزائر محملة بسلع ومواد بناء في خط مباشر قررت الجزائر افتتاحه مع موريتانيا.

ورست السفينة الجزائرية "إمدغاسن" بميناء نواكشوط لتدشن خط النقل البحري المباشر والمنتظم بين البلدين.

وتتمتع هذه السفينة بطاقة شحن تقدر بـ1000 حاوية حملت على متنها في هذه الرحلة الأولى مواد بناء تم تصنيعها في الجزائر.

وصرح مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الموريتانية محمد الأمين ولد فايدة، بأن هذه الخطوة ستنشط التبادلات التجارية بين موريتانيا والجزائر على المستوى البحري خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ.

وأوضح أن هذه الرحلة ستكون دورية كل 20 يوما.

ومن جانبه قال القائم بالأعمال في السفارة الجزائرية بنواكشوط يوسف كيشا، إن فتح هذا الخط البحري الذي يعد أول خط مباشر نحو موريتانيا ستكون بادرة خير بين البلدين ومنهما إلى الدول الأفريقية المجاورة لموريتانيا.