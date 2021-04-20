السفيرة الفرنسية في طرابلس: شركاتنا ترغب في التعاون مع مثيلاتها الليبية في التجارة والصناعة

أكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين رغبة الشركات الفرنسية في التعاون مع مثيلاتها الليبية في مجالات التجارة والصناعة، مشددة على أنها ستبذل كل ما في وسعها لإضافة التميز على العلاقات الليبية – الفرنسية التي شهدت مؤخرا نقلة نوعية توجت بإعادة افتتاح السفارة في طرابلس بعد سبع سنوات من الإقفال.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الاثنين لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، ولقائها رئيس الغرفة محمد قدح، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، حيث ناقشا وجهات النظر في العديد من النقاط التي من شأنها تعزيز التعاون وزيادة زخم العلاقات الليبية – الفرنسية، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية منها.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة إدارة الغرفة الليبية أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال في البلدين للوصول إلى مستوى حقيقي ومؤثر بشكل إيجابي يخدم البلدين.

وقال إن هذه الغايات لن تتحقق بالشكل المطلوب ما لم تكن هناك مرونة في التواصل، وفي مقدمتها تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول إلى فرنسا، وكذلك الإسهام في تدريب الكوادر الليبية في مجالات الصناعة لإنجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال في ليبيا.

ش ي م/ح م ز/م م ر